На месте ДТП в Петербурге нашли восьмого погибшего

Тело восьмого погибшего обнаружено на месте ДТП в Санкт-Петербурге, произошедшее в субботу вечером, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Тело восьмого погибшего найдено на месте ДТП на Западном скоростном диаметре", — сказал он.
Около 18:00 мск в районе 9-го км Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге грузовик Iveco столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Scania. Scania выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом Hyundai Starex, после чего оба автомобиля загорелись. Все погибшие находились в микроавтобусе, водитель Scania госпитализирован.