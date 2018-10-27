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На месте ДТП в Петербурге нашли восьмого погибшего
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Источник: на месте ДТП в Петербурге обнаружено тело восьмого погибшего 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Тело восьмого погибшего обнаружено на месте ДТП в Санкт-Петербурге, произошедшее в субботу вечером, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Тело восьмого погибшего найдено на месте ДТП на Западном скоростном диаметре", — сказал он.
Около 18:00 мск в районе 9-го км Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге грузовик Iveco столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Scania. Scania выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом Hyundai Starex, после чего оба автомобиля загорелись. Все погибшие находились в микроавтобусе, водитель Scania госпитализирован.
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