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Пять человек пострадали в ДТП на Савеловской эстакаде
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Пять человек пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки на Савеловской эстакаде 

Агентство «Москва» + ещё 12 6 часов назад
Фото: Пять человек пострадали в ДТП на Савеловской эстакаде
На ул. Сущевский Вал близ Савеловского вокзала произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«По предварительной информации, около 7:00 на Савеловской эстакаде произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате аварии травмы получили пять человек. Движение в сторону ул. Сущевский Вал в районе ДТП затруднено, просим водителей выбирать пути объезда», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что на месте инцидента находятся оперативные службы города, в том числе полицейские, которым предстоит установить полную картину произошедшего.
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