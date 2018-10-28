Пять человек пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки на Савеловской эстакаде

Фото: Пять человек пострадали в ДТП на Савеловской эстакаде

На ул. Сущевский Вал близ Савеловского вокзала произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«По предварительной информации, около 7:00 на Савеловской эстакаде произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате аварии травмы получили пять человек. Движение в сторону ул. Сущевский Вал в районе ДТП затруднено, просим водителей выбирать пути объезда», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что на месте инцидента находятся оперативные службы города, в том числе полицейские, которым предстоит установить полную картину произошедшего.