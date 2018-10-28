Рейсовый автобус упал с моста в реку в Китае

Рейсовый автобус упал с моста в китайском городе Чунцине после столкновения с легковым автомобилем. Известно уже о двух погибших, чьи тела спасатели достали из реки Янцзы.

В общей сложности, по данным местной полиции в салоне находились более десяти человек. Шансы найти их живыми крайне малы: автобус оказался на большой глубине.

По предварительным данным, автобус внезапно выехал на полосу встречного движения и после столкновения с машиной снёс защитное ограждение моста.

Причины ДТП выясняют следователи. Женщина, которая была за рулём легкового автомобиля уже дала показания.