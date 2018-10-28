Ещё
Рейсовый автобус упал с моста в реку в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рейсовый автобус упал с моста в реку в Китае 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Glboal Look Press
Рейсовый автобус упал с моста в китайском городе Чунцине после столкновения с легковым автомобилем. Известно уже о двух погибших, чьи тела спасатели достали из реки Янцзы.
В общей сложности, по данным местной полиции в салоне находились более десяти человек. Шансы найти их живыми крайне малы: автобус оказался на большой глубине.
По предварительным данным, автобус внезапно выехал на полосу встречного движения и после столкновения с машиной снёс защитное ограждение моста.
Причины ДТП выясняют следователи. Женщина, которая была за рулём легкового автомобиля уже дала показания.
Ранее, как сообщал News.ru, сотрудники московской Госавтоинспекции заявили о намерении проверить владельцев автобусов после увеличения числа смертельных ДТП.
News.ru: последние новости
КамАЗ провалился под землю в Казани Грузовик столкнулся с легковушкой на Савёловской эстакаде Беглецов с места ДТП собираются сажать в тюрьму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео5
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела179
Блогер сопоставил Kia Rio и Hyundai Solaris
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Ш» и антирадар2
Автомобили Ravon возвращаются в Россию‍
Видео
00:20
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
00:41
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
Автоновости
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение