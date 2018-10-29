В ДТП в Алтайском крае погибли двое

В ДТП в Алтайском крае погибли два человека

Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на прилегающей к автозаправке территории в Алтайском крае, сообщает в понедельник пресс-центр главного управления МВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла накануне около 23.20 на 8 километре автодороги "Бийск — Соколово — Акутиха — Солдатово".

"Водитель ВАЗ-21140 при выезде с прилегающей территории автозаправочной станции не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир-женщина скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Водитель второго автомобиля и его пассажир были осмотрены на месте происшествия, не госпитализированы. Еще один пассажир этого автомобиля с травмами был госпитализирован в Зональную районную больницу.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.