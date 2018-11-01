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Два человека погибли в ДТП под Курском
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Под Курском два человека погибли в ДТП 

РИА Новости + ещё 12 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли, семь получили травмы в ДТП с легковым автомобилем, микроавтобусом и грузовиком вечером в четверг в Курской области, сообщило УМВД по региону.
Авария произошла в 19.00 мск на автодороге Курск-Лебяжье.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Multivan, двигавшегося со стороны Лебяжье в сторону Курска, с автомобилем "Лада Калина", двигавшимся во встречном направлении, с последующим столкновением автомобиля "Лада" с автомобилем МАЗ. В результате ДТП 2 пассажира автомобиля "Лада" погибли на месте", — говорится в сообщении.
Водитель и пассажир "легковушки", а также водитель и четыре пассажира микроавтобуса с ранениями были доставлены в лечебное учреждение. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
"Движение транспорта организовано по одной полосе. Сотрудники ГИБДД регулируют движение", — информирует УМВД.
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