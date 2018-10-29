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Шофер автобуса мастерски ушел от столкновения
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Шофер автобуса мастерски ушел от столкновения 

Авторамблер 4 часа назад
Иногда стаж вождения — это всего лишь цифры, а иногда — это огромный опыт и великолепное ощущение своего автомобиля. В решающие моменты такие качества могут спасти имущество и даже жизнь.
Так произошло и в этом случае. Пассажирский автобус выехал на проспект в Москве со второстепенной дороги, но ему на пути попался автомобиль Kia, за рулем которого сидела женщина-водитель. Некоторые очевидцы злорадно уточнили, что женщина вдобавок блондинка. Как бы то ни было, но она начала перестраиваться наперерез автобусу, и водитель был вынужден резко крутануть руль.
Однако удивительным образом столкновения не произошло: автобус прошел в миллиметрах от легковушки и лишь зацепил дисками бордюр, от чего посыпались искры.
По словам очевидцев, водитель автобуса — профи с 30-летним стажем. Верим.
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