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Названы три самые опасные трассы над пропастями
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Названы три самые опасные трассы над пропастями 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Опубликован список из трех самых опасных горных трасс, расположенных над пропастями. Туристы именуют данные маршруты «дорогами смерти». Истории действительно смертельно опасных путей рассказал «Mail. Новости».
Длина трассы Кабул-Джелалабад составляет 60 километров, и она связывает два афганских города. Маршрут часто называют «дорогой смерти». И причина этому не только в том, что путь извивается над чередой обрывов, а дорожное полотно частично разрушено.
Местные водители представляют куда большую опасность. Они славятся любовью к быстрой езде и так называемому «афганскому дрифту». Но самая главная этого маршрута — это бандиты.
Время от времени они нападают проезжающие по трассе автомобили. Преступники промышляют в этой местности еще с XIX века и уже стали персонажами многих легенд.
Зоджи-Ла —дорога-зигзаг в девять километров, которая связывает города Кашемир и Ладакх (Индия). Путь славится также крутыми поворотами, перепадами давления и плохой видимостью. Помимо этого, в районе случаются частые ливневые дожди и, как результат, оползни.
На самом узком участке маршрута автомобиль может проехать только в одну сторону. Другим машинам ничего не остается, кроме как уступить место и ждать своей очереди. В зимнее время движение по перевалу вовсе закрыто, так как дорогу засыпает снегом. Передвигаться по перевалу Зоджи-Ла в ночное время также запрещено.
И, наконец, самой опасной дорогой в мире считается Юнгас — 70-километровый маршрут в Боливии. Она связывает столицу страны Ла-Пас с городом Коройко. Несмотря на свою протяженность, дорога очень узкая, а асфальтом покрыто приблизительно 20 километров пути.
Юнгас расположилась над пропастью, которая пролегает на высоте 3,6 километра. Если автомобили не могут разминуться на дороге, то одному из них приходится отъехать к самому краю обрыва.
Дорога была построена заключенными в 1930-х годах. В 1980-х на маршруте произошла страшная авария — в пропасть сорвался переполненный автобус. В 1990-х произошел подобный случай — на этот раз туристический автобус с гражданами Израиля упал в пропасть.
Только в 2007 году власти страны построили объездную трассу.
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