Названы три самые опасные трассы над пропастями 

Опубликован список из трех самых опасных горных трасс, расположенных над пропастями. Туристы именуют данные маршруты «дорогами смерти». Истории действительно смертельно опасных путей рассказал «Mail. Новости».
Длина трассы Кабул-Джелалабад составляет 60 километров, и она связывает два афганских города. Маршрут часто называют «дорогой смерти». И причина этому не только в том, что путь извивается над чередой обрывов, а дорожное полотно частично разрушено.
Местные водители представляют куда большую опасность. Они славятся любовью к быстрой езде и так называемому «афганскому дрифту». Но самая главная этого маршрута — это бандиты.
Время от времени они нападают проезжающие по трассе автомобили. Преступники промышляют в этой местности еще с XIX века и уже стали персонажами многих легенд.
Зоджи-Ла —дорога-зигзаг в девять километров, которая связывает города Кашемир и Ладакх (Индия). Путь славится также крутыми поворотами, перепадами давления и плохой видимостью. Помимо этого, в районе случаются частые ливневые дожди и, как результат, оползни.
На самом узком участке маршрута автомобиль может проехать только в одну сторону. Другим машинам ничего не остается, кроме как уступить место и ждать своей очереди. В зимнее время движение по перевалу вовсе закрыто, так как дорогу засыпает снегом. Передвигаться по перевалу Зоджи-Ла в ночное время также запрещено.
И, наконец, самой опасной дорогой в мире считается Юнгас — 70-километровый маршрут в Боливии. Она связывает столицу страны Ла-Пас с городом Коройко. Несмотря на свою протяженность, дорога очень узкая, а асфальтом покрыто приблизительно 20 километров пути.
Юнгас расположилась над пропастью, которая пролегает на высоте 3,6 километра. Если автомобили не могут разминуться на дороге, то одному из них приходится отъехать к самому краю обрыва.
Дорога была построена заключенными в 1930-х годах. В 1980-х на маршруте произошла страшная авария — в пропасть сорвался переполненный автобус. В 1990-х произошел подобный случай — на этот раз туристический автобус с гражданами Израиля упал в пропасть.
Только в 2007 году власти страны построили объездную трассу.