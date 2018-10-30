13 человек пострадали в ДТП под Тверью

Крупное ДТП произошло в Зубцовском районе Тверской области. На 195-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» водитель пассажирского микроавтобуса, не справившись с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и врезался в дерево.

По предварительным данным, в автобусе ехали рабочие из Москвы. Всех пострадавших с ссадинами и ушибами доставили в Ржевскую и Зубцовскую больницы, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД

Ранее News.ru писал о том, что в Москве на 81-м километре МКАД из-за непогоды столкнулись сразу семь автомобилей.