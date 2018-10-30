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13 человек пострадали в ДТП под Тверью
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13 человек пострадали в ДТП под Тверью 

News.ru + ещё 17 1 час назад
Фото: vk.com/rzhevgrad_interactive
Крупное ДТП произошло в Зубцовском районе Тверской области. На 195-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» водитель пассажирского микроавтобуса, не справившись с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и врезался в дерево.
По предварительным данным, в автобусе ехали рабочие из Москвы. Всех пострадавших с ссадинами и ушибами доставили в Ржевскую и Зубцовскую больницы, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее News.ru писал о том, что в Москве на 81-м километре МКАД из-за непогоды столкнулись сразу семь автомобилей.
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