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В Китае столкнулись 26 автомобилей
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В Китае столкнулись 26 автомобилей, погибли 14 человек 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: AFP 2018
Четырнадцать человек погибли в результате ДТП с участием 26 автомобилей в китайской провинции Ланьчжоу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Пострадали 27 человек.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе Ланьчжоу — Хайкоу, в 200 метрах от пункта взимания платы. Сообщается, что водитель грузовой машины потерял контроль над управлением, после чего произошло столкновение 26 автомобилей.
Местные сотрудники службы дорожного движения и спасатели направились на место происшествия.
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