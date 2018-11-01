Ещё
ДТП под Тулой: погибли два человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Тулой перевернулся автомобиль: два человека погибли, семь ранены 

Вести.Ru + ещё 38 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Тульской области автомобиль с рабочими перевернулся утром в четверг, 1 ноября. В результате аварии два человека погибли, семь получили травмы различной степени тяжести. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы управления МВД региона Андрей Ярцев.
Как уточняется, ДТП произошло в 4:45 на 275 километре трассы М4 "Дон". Автомобиль Ford перевозил рабочих из Орловской области в Подмосковье. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате автомобиль перевернулся. Два человека погибли, семеро были ранены. Всех пострадавших госпитализировали.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины случившегося, передает РИА Новости. Называются возможные причины ДТП — погодные условия и техническая неисправность автомобиля.
Вести.Ru: последние новости
Вести.net: cамоуправляемые автомобили Waymo начали возить пассажиров за деньги Водитель "Лексуса" открыл стрельбу из травмата на Спартаковской улице в Москве ДТП на Люблинской улице в Москве: есть пострадавшие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петербуржца оштрафовали за эротическую съемку на дороге4
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн144
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Ш» и антирадар2
Subaru отзывает 100 тысяч автомобилей
Россиян возмутила идея поднять цены на бензин12
Видео
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
02:02
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу
Автоновости
01:20
Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей
Автоновости
03:20
ЦОДД обратился к московским автолюбителям
Автоновости
01:00
Шофер автобуса мастерски ушел от столкновения
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:43
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение