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В Югре один человек погиб в ДТП с автобусом
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В Югре один человек погиб в ДТП с автобусом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе, еще два человека пострадали, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.
Авария произошла вечером во вторник в Нефтеюганске на Объездной улице. Мужчина за рулем автомобиля "Лада Приора", выполняя обгон, не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом "МАЗ-104".
"В результате ДТП водитель "Лады" от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении, водитель и пассажир "МАЗа", девушка 1999 года рождения, получили травмы", — говорится в сообщении.
Как отметили в ГИБДД, ситуацию на дорогах в регионе осложняют снегопад и гололед, а также ухудшение видимости, в том числе из-за сокращения светового дня. В ведомстве рекомендовали водителям избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.
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