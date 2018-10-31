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Автобус загорелся на ходу в Сочи
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Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сочи 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: кадр видео
По свидетельству очевидцев, на объездной дороге Адлер — Красная Поляна на ходу загорелся пассажирский автобус.
В Сочи на ходу произошло возгорание пассажирского автобуса на объездной дороге Адлер — Красная Поляна.
Очевидцы сняли на видео автобус, из которого валил дым. Они опубликовали видео в социальных сетях. По их словам, инцидент произошел 31 октября. На кадрах видно, что в автобусе находились люди с детьми.
Отмечается, что пассажиры и водитель успели покинуть транспортное средство, поэтому никто не пострадал.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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