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На Ставрополье семь человек пострадали в ДТП
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На Ставрополье семь человек пострадали в ДТП 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семь человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирской "Газели" на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
"В четверг, по предварительной версии, водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом "Газель", который развозил работников организации по домам. В результате автоаварии семь пассажиров "Газели" доставлены в больницу, где их осматривают врачи", — говорится в сообщении.
Травмы не значительные — ушибы и ссадины, после разовой медицинской помощи они будут отпущены домой, добавлено в сообщении.
"Оба водителя в автоаварии не пострадали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб", — уточняет ведомство.
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