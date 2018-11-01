На Ставрополье семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирской "Газели" на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону. "В четверг, по предварительной версии, водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом "Газель", который развозил работников организации по домам. В результате автоаварии семь пассажиров "Газели" доставлены в больницу, где их осматривают врачи", — говорится в сообщении. Травмы не значительные — ушибы и ссадины, после разовой медицинской помощи они будут отпущены домой, добавлено в сообщении. "Оба водителя в автоаварии не пострадали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб", — уточняет ведомство.