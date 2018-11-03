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Автомобиль протаранил автобус под Саратовом
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Под Саратовом легковушка врезалась в автобус, есть пострадавшие 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль в субботу столкнулся с рейсовым автобусом в Новобурасском районе Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.
ДТП произошло в 14.15 (13.15 мск) на 22-м километре автодороги Саратов — Балтай.
"По предварительным данным, 72-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, допустил столкновение с рейсовым автобусом Mercedes-Benz компании "Властелин". В результате ДТП 63-летняя пассажирка автобуса обратилась за медицинской помощью, также разовая медицинская помощь без госпитализации оказана пассажиркам автобуса 12 и 17 лет", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что также с травмами в лечебное учреждение доставлен водитель легковой машины.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии.
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