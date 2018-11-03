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Первый летающий автомобиль представят в Кувейте
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Первый летающий автомобиль представят 12 ноября в Кувейте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Первый сертифицированный летающий автомобиль будет представлен в ноябре компанией PAL-V Liberty. Выпуск автомобилей запланирован на 2020 год, сообщила компания в Twitter.
Презентация летающего автомобиля, разработанного голландским производителем самолетов PAL-V Liberty, пройдет в посольстве Нидерландов в Кувейте 12 ноября.
Главный инженер Майк Стекленбург (Mike Stekelenburg) рассказал, что при создании летающего автомобиля вместо экспериментальных были использованы проверенные технологии. Благодаря этому автомобилем можно управлять в соответствии с правилами дорожного и воздушного движения. Компания проводит множество испытаний, чтобы сделать автомобиль как можно более безопасным.
«Создание этого автомобиля открывает двери для нового способа передвижения, позволяя повысить эффективность деятельности полиции, пограничного контроля и береговой охраны», — рассказал генеральный директор компании Роберт Дингеманс (Robert Dingemanse).
Первая презентация автомобиля PAL-V Liberty прошла в Женеве на международном автошоу. При этом продажа летающего транспорта начнется в 2020 году.
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