Первый летающий автомобиль представят в Кувейте

Первый летающий автомобиль представят 12 ноября в Кувейте

Первый сертифицированный летающий автомобиль будет представлен в ноябре компанией PAL-V Liberty. Выпуск автомобилей запланирован на 2020 год, сообщила компания в Twitter.

Презентация летающего автомобиля, разработанного голландским производителем самолетов PAL-V Liberty, пройдет в посольстве Нидерландов в Кувейте 12 ноября.

Главный инженер Майк Стекленбург (Mike Stekelenburg) рассказал, что при создании летающего автомобиля вместо экспериментальных были использованы проверенные технологии. Благодаря этому автомобилем можно управлять в соответствии с правилами дорожного и воздушного движения. Компания проводит множество испытаний, чтобы сделать автомобиль как можно более безопасным.

«Создание этого автомобиля открывает двери для нового способа передвижения, позволяя повысить эффективность деятельности полиции, пограничного контроля и береговой охраны», — рассказал генеральный директор компании Роберт Дингеманс (Robert Dingemanse).

Первая презентация автомобиля PAL-V Liberty прошла в Женеве на международном автошоу. При этом продажа летающего транспорта начнется в 2020 году.