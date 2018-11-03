На Кубани поезд столкнулся с грузовиком

Почти 20 человек получили травмы при столкновении поезда с грузовиком в Краснодарском крае

Почти 20 человек пострадали в субботу утром при столкновении поезда и грузовика в Краснодарском крае, в основном у них легкие травмы. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.