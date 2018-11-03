На Кубани поезд столкнулся с грузовиком

Почти 20 человек пострадали в субботу утром при столкновении поезда и грузовика в Краснодарском крае, в основном у них легкие травмы. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
"Сегодня в 4 часа 10 минут на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск — Адлер. В результате ДТП пострадали машинист и помощник машиниста, водитель автомобиля доставлен в больницу. 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы", — говорится в сообщении.