На Кубани поезд протаранил грузовик

В Краснодарском крае грузовик столкнулся с поездом

В Краснодарском крае грузовик столкнулся с поездом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

«На железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск — Адлер. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал машинист и помощник машиниста. Водитель автомобиля был госпитализирован.

Кроме этого, 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на лёгкие травмы.

Ранее URA.RU сообщал о столкновение автомобиля с грузовым поездом в Челябинской области.