На Кубани поезд протаранил грузовик

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В Краснодарском крае грузовик столкнулся с поездом 

RT на русском + ещё 67 5 часов назад
Фото: пресс-служба ГУ МВД про Краснодарскому краю
В Краснодарском крае грузовик столкнулся с поездом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
«На железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск — Адлер. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия пострадал машинист и помощник машиниста. Водитель автомобиля был госпитализирован.
Кроме этого, 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на лёгкие травмы.
Ранее URA.RU сообщал о столкновение автомобиля с грузовым поездом в Челябинской области.
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