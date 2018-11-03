СК начал проверку по факту ДТП с поездом на Кубани

СК начал проверку после ДТП с поездом и грузовиком на Кубани

Следователи начали проверку после столкновения поезда и грузовика в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

«Проводится процессуальная проверка в отношении машиниста поезда. Следствию предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

3 ноября водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом дальнего следования сообщением Минск — Адлер.

После инцидента за медицинской помощью обратились 15 человек.

Позднее стало известно, что четверо пострадавших были доставлены в больницу.

URA.RU ранее также передавало, что в Челябинской области произошло столкновение автомобиля с грузовым поездом. В результате погиб один человек и двое пострадали.