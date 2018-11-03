Момент ДТП в Тюмени попал на видео

В Сети появилось видео наезда машины на пешеходов в Тюмени

Опубликовано видео ДТП на пересечении улиц Герцена и Мориса Тореза в Тюмени.

На кадрах видно, как двигавшийся на высокой скорости автомобиль Hyundai Solaris, не вписавшись в поворот, налетел на стоявших у перехода пешеходов.

ГИБДД отметили, что за рулем находилась двадцатилетняя девушка с двухлетним стажем вождения. Она была трезва, на машине был установлен комплект зимней резины.

По предварительным данным, травмы получили шесть человек. Один из пострадавших сразу отказался от госпитализации, двух мужчин медики отпустили домой после осмотра, три женщины находятся в больнице с переломами ног.