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Грузовик сбил четырех человек в штате Висконсин
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Грузовик сбил четырех человек в штате Висконсин 

Вести.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: EPA
В штате Висконсин (США) четыре человека, в том числе трое детей, погибли, еще один получил серьезные травмы в субботу, 3 ноября, после того, как их сбил грузовик.
Как уточняется, ДТП произошло в городке Лейк-Хелли, расположенном на западе штата. Грузовик-пикап, по неизвестным причинам съехавший на обочину дороги, сбил группу девочек, входивших в скаутское движение, и сопровождавших их взрослых. В результате аварии троп детей и одна женщина погибли, еще одна девочка получила травмы, врачи оценивают ее состояние как критическое.
Водитель грузовика сначала скрылся с места происшествия, но затем добровольно сдался правоохранителям. Им оказался 21-летний житель Висконсина, передает ТАСС.
В настоящее время проводится расследование. Причины происшествия пока не названы. Скорее всего, водителю предъявят обвинения в неосторожном вождении, которое повлекло за собой гибель людей.
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