Грузовик сбил четырех человек в штате Висконсин

В штате Висконсин (США) четыре человека, в том числе трое детей, погибли, еще один получил серьезные травмы в субботу, 3 ноября, после того, как их сбил грузовик.

Как уточняется, ДТП произошло в городке Лейк-Хелли, расположенном на западе штата. Грузовик-пикап, по неизвестным причинам съехавший на обочину дороги, сбил группу девочек, входивших в скаутское движение, и сопровождавших их взрослых. В результате аварии троп детей и одна женщина погибли, еще одна девочка получила травмы, врачи оценивают ее состояние как критическое.

Водитель грузовика сначала скрылся с места происшествия, но затем добровольно сдался правоохранителям. Им оказался 21-летний житель Висконсина, передает ТАСС

В настоящее время проводится расследование. Причины происшествия пока не названы. Скорее всего, водителю предъявят обвинения в неосторожном вождении, которое повлекло за собой гибель людей.