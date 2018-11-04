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Семь человек погибли в результате ДТП в Израиле
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Семь человек погибли в результате ДТП в Израиле 

RT на русском + ещё 6 8 часов назад
Фото: Reuters
По меньшей мере семь человек погибли и пять пострадали в результате аварии в Израиле.
Как сообщает The Jerusalem Post, инцидент произошёл на шоссе № 90 в Иорданской долине. Именно там столкнулись грузовик и микроавтобус.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали. Некоторых людей пришлось доставать из искореженного фургона с помощью спецсредств.
По данным издания, водитель грузовика в госпитализации не нуждался. После того, как мужчину осмотрели медики, его взяли под стражу полицейские.
Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Иордании погибли 10 человек, ещё 11 пострадали.
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