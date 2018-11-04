Семь человек погибли в результате ДТП в Израиле

По меньшей мере семь человек погибли и пять пострадали в результате аварии в Израиле.

Как сообщает The Jerusalem Post, инцидент произошёл на шоссе № 90 в Иорданской долине. Именно там столкнулись грузовик и микроавтобус.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали. Некоторых людей пришлось доставать из искореженного фургона с помощью спецсредств.

По данным издания, водитель грузовика в госпитализации не нуждался. После того, как мужчину осмотрели медики, его взяли под стражу полицейские.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Иордании погибли 10 человек, ещё 11 пострадали.