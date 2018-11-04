Автобус с детьми попал в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области автобус с детьми-гимнастами попал в ДТП

Четыре автомобиля, в числе которых автовоз и автобус, везший 28 детей на соревнования по гимнастике, днем в воскресенье столкнулись в Тюменской области, в результате пострадали два водителя, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону Анжела Борисова

"На 448-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, по предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. На участке, где идет ремонт дороги и движение регулируется светофором, автовоз Volvo въехал в машины, стоящие у светофора", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, это были три автомобиля, в числе которых — автобус, который автовоз задел по касательной. По предварительным данным, водитель автовоза не сразу заметил светофор и не смог предпринять меры безопасности. В ДТП пострадали два человека. Это водитель Volvo 1957 года рождения, у него травма грудной клетки, и водитель автомобиля Hyundai Solaris, с которым в числе прочих столкнулся автовоз, 1995 года рождения. У него травма головы и рваная ушибленная рана лба.

Автобус, который следовал из Тюмени в Ханты-Мансийск, перевозил 28 детей. Они ехали на соревнования по гимнастике. Дети не пострадали. У автобуса чуть задет бампер.

Движение на трассе не остановлено, уточнила представитель автоинспекции.