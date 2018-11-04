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Пять иномарок столкнулись в столице
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Пять иномарок столкнулись на востоке столицы 

Москва24 59 минут назад
Один человек пострадал в крупном ДТП с участием пяти иномарок на востоке столицы. Как передает телеканал Москва 24, авария произошла на 1-ой улице Измайловского Зверинца около станции МЦК "Соколиная гора".
Там столкнулись два автомобиля Toyota, Mercedes, Ford и Mazda. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Некоторые откинуло на обочину. Очевидцы сообщают, что в одной из машин от удара даже открылись все подушки безопасности.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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