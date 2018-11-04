Пять иномарок столкнулись в столице

Пять иномарок столкнулись на востоке столицы

Один человек пострадал в крупном ДТП с участием пяти иномарок на востоке столицы. Как передает телеканал Москва 24, авария произошла на 1-ой улице Измайловского Зверинца около станции МЦК "Соколиная гора".

Там столкнулись два автомобиля Toyota , Mercedes, Ford Mazda . Автомобили получили серьезные механические повреждения. Некоторые откинуло на обочину. Очевидцы сообщают, что в одной из машин от удара даже открылись все подушки безопасности.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.