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В Индии 12 человек погибли в ДТП
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В Индии 12 человек погибли в ДТП 

РИА Новости + ещё 5 4 часа назад
Фото: © Flickr / meg and rahul
По меньшей мере 12 человек погибли и семеро пострадали в результате ДТП в воскресенье в городе Сонипат на севере Индии, сообщает агентство PTI.
По данным полиции, ДТП произошло около 18.00 по местному времени (15.30 мск), грузовик столкнулся с легковым автомобилем и внедорожником.
"На данный момент известно о 12 погибших. Семь человек ранены", — заявила агентству начальник отдела полиции города Сонипат Пратикша Годара.
Все пострадавшие направлены в больницу. Водитель грузовика бросил свою машину и скрылся с места аварии, само транспортное средство было конфисковано полицией.
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