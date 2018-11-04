В Индии 12 человек погибли в ДТП 

По меньшей мере 12 человек погибли и семеро пострадали в результате ДТП в воскресенье в городе Сонипат на севере Индии, сообщает агентство PTI.
По данным полиции, ДТП произошло около 18.00 по местному времени (15.30 мск), грузовик столкнулся с легковым автомобилем и внедорожником.
"На данный момент известно о 12 погибших. Семь человек ранены", — заявила агентству начальник отдела полиции города Сонипат Пратикша Годара.
Все пострадавшие направлены в больницу. Водитель грузовика бросил свою машину и скрылся с места аварии, само транспортное средство было конфисковано полицией.