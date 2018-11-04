Пьяный протаранил автомобили в центре Москвы

Нетрезвый водитель протаранил пять припаркованных иномарок. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Москвы — в 3-ом Крутицком переулке.
Мужчина на своём авто пытался развернуться не рассчитал дистанцию и задел стоящие рядом «Ниссан», «Рено», «Хендай», «БМВ» и «Газель», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В результате пьяный водитель получил травмы и был госпитализирован. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Ранее News.ru сообщал, что капитан полиции на автомобиле BMW на большой скорости въехал в двери продуктового магазина в городе Бийске Алтайского края. Люди не пострадали, но торговая точка понесла убытки.