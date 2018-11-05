Двухэтажный автобус попал в масштабное ДТП

В Польше семь человек пострадали в ДТП с украинским автобусом

В Польше в Малопольском воеводстве произошло ДТП с участием двухэтажного автобуса с Украины и четырёх легковых автомобилей, в результате чего пострадали семь человек.

Как информирует «Польское радио», ДТП произошло рядом с городом Бохня.

В том числе пострадали двое детей и беременная женщина. Всем пострадавшим оказали помощь на месте ДТП, после чего их госпитализировали.

При этом 72 пассажиров украинского автобуса доставили в школу в населённом пункте Прошувки, где они ожидают другое транспортное средство.

В августе в ДТП с украинским туристическим автобусом в Польше погибли три человека, ещё 42 пострадали.