Двухэтажный автобус попал в масштабное ДТП

В Польше в Малопольском воеводстве произошло ДТП с участием двухэтажного автобуса с Украины и четырёх легковых автомобилей, в результате чего пострадали семь человек.
Как информирует «Польское радио», ДТП произошло рядом с городом Бохня.
В том числе пострадали двое детей и беременная женщина. Всем пострадавшим оказали помощь на месте ДТП, после чего их госпитализировали.
При этом 72 пассажиров украинского автобуса доставили в школу в населённом пункте Прошувки, где они ожидают другое транспортное средство.
В августе в ДТП с украинским туристическим автобусом в Польше погибли три человека, ещё 42 пострадали.