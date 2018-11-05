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Двухэтажный автобус попал в масштабное ДТП
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В Польше семь человек пострадали в ДТП с украинским автобусом 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В Польше в Малопольском воеводстве произошло ДТП с участием двухэтажного автобуса с Украины и четырёх легковых автомобилей, в результате чего пострадали семь человек.
Как информирует «Польское радио», ДТП произошло рядом с городом Бохня.
В том числе пострадали двое детей и беременная женщина. Всем пострадавшим оказали помощь на месте ДТП, после чего их госпитализировали.
При этом 72 пассажиров украинского автобуса доставили в школу в населённом пункте Прошувки, где они ожидают другое транспортное средство.
В августе в ДТП с украинским туристическим автобусом в Польше погибли три человека, ещё 42 пострадали.
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