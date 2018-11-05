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Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
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Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Ингушский ведущий юмористической программы «Прайм Тайм» Руслан Чахкиев погиб в ДТП в ночь на 5 ноября. Об этом сообщает «Регион Online».
Авария произошла в Назрани. Чахкиев вместе с другом Ибрагимом Евлоевым передвигались на Toyota Camry. Их автомобиль столкнулся с мусоровозом, на котором отсутствовали стоп-сигналы и световозвращающие элементы.
По данным издания, Чахкиев и Евлоев погибли на месте, в машине находился еще один пассажир. В настоящее время мужчина лежит в реанимации в Ингушской республиканской клинической больнице. Остальные детали происшествия уточняются.
Информацию о смерти Чахкиева подтвердил руководитель ансамбля «Сунжа» Умар Гулиев на своей странице в Facebook.
«Лучше бы я не просыпался. Один из лучших выпускников, мой сын Руслан Чахкиев. О, Аллах, почему не я. Русик очень любил людей. В последние дни переживал за монтаж видеороликов. Много хороших идей было в его мыслях», — написал Гулиев.
2 октября стало известно о смерти бывшего немецкого боксера Грациано Роккиджани. 54-летний спортсмен погиб в результате ДТП.
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