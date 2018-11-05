В Грозном в ДТП с маршруткой пострадали десять человек

Авария с участием трех машин, в том числе маршрутки, произошла в Заводском районе Грозного, пострадали 10 человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УГИБДД МВД по Чечне. "Столкнулись пассажирская "Газель", автомобили "Ларгус" и Ford Mondeo в Заводском районе Грозного, на улице Сайханова. По предварительным данным, пострадали десять человек, среди них двое подростков, 2001 и 2003 годов рождения", — отметил собеседник. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Травмы получили также двое водителей — маршрутки и "Ларгуса". "Обстоятельства и степень вины участников аварии устанавливаются", — подчеркнул представитель ведомства.