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Грузовик въехал в торговый центр в Иркутске
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Грузовик въехал в торговый центр в Иркутске 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Иркутске грузовой автомобиль въехал в зал торгового центра, сообщается на сайте Главного управления Министерства внутренних дел по Иркутской области.
"Водитель опрошен сотрудниками ГИБДД. Ссылается на неисправность тормозной системы. В результате инцидента одна женщина средних лет госпитализирована. Предположительно, она находилась в торговом зале в качестве покупателя", — рассказал представитель ведомства.
По факту произошедшего проводится проверка. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.
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