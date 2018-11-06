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Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
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Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске: кадры очевидцев 

Авторамблер 1 час назад
Неуправляемая машина вылетела на тротуар, пересекла парковку у ТЦ и врезалась в здание.
Инцидент произошел 6 ноября в микрорайоне "Юбилейный", где расположен торговый центр "Абсолют". В кабине грузовика находился мужчина, который в разговоре с полицией объяснил, что у автомобиля отказали тормоза. Он не справился с управлением и пробил стену торгового центра. В результате одна из посетительниц магазина получила травмы. Ее доставили в больницу.
Между тем, в сеть попали фото и видео, снятые до и сразу после аварии. На опубликованных кадрах видно, что кабина грузовика полностью вошла в стену и оказалась в помещении продуктового магазина.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
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