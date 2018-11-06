Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске: кадры очевидцев

Неуправляемая машина вылетела на тротуар, пересекла парковку у ТЦ и врезалась в здание.

Инцидент произошел 6 ноября в микрорайоне "Юбилейный", где расположен торговый центр "Абсолют". В кабине грузовика находился мужчина, который в разговоре с полицией объяснил, что у автомобиля отказали тормоза. Он не справился с управлением и пробил стену торгового центра. В результате одна из посетительниц магазина получила травмы. Ее доставили в больницу.

Между тем, в сеть попали фото и видео, снятые до и сразу после аварии. На опубликованных кадрах видно, что кабина грузовика полностью вошла в стену и оказалась в помещении продуктового магазина.