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Под Волгоградом автобус опрокинулся в кювет
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В Волгоградской области автобус опрокинулся в кювет 

РИА Новости + ещё 13 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобус с двенадцатью пассажирами упал в кювет, двое пострадавших, включая беременную женщину, доставили в больницу, сообщает в пятницу ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, ДТП произошло вечером в четверг, водителя рейсового автобуса "Елань-Камышин", двигаясь в сторону города Котово Волгоградской области, при повороте не справился с управлением и совершил опрокидывание.
"В результате ДТП в больницу города Камышин доставлены пассажиры автобуса: девушка 1997 года рождения с диагнозом "неразвивающаяся беременность" и женщина 1964 года рождения", — говорится в сообщении полиции.
Как уточняет ведомство, в автобусе находилось 12 пассажиров.
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