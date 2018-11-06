В ДТП под Калугой пострадали граждане Белоруссии

Трое погибших и шестеро пострадавших в ДТП на шоссе М-3 "Украина" в Боровском районе Калужской области были гражданами Белоруссии. Об этом сообщило посольство республики на официальной странице в социальной сети.

"По официальной информации, полученной от Управления МВД по Калужской области, в результате ДТП на 86-м км трассы М3 погибло трое граждан Беларуси 1973, 1976 и 1967 годов рождения. Шестеро граждан Республики Беларусь находятся в лечебных учреждениях Калужской и Московской областей, двое из них в реанимационных отделениях", — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что предпринимаются меры по информированию родных погибших и пострадавших.