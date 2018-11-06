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В ДТП под Калугой пострадали граждане Белоруссии
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В ДТП под Калугой пострадали граждане Белоруссии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое погибших и шестеро пострадавших в ДТП на шоссе М-3 "Украина" в Боровском районе Калужской области были гражданами Белоруссии. Об этом сообщило посольство республики на официальной странице в социальной сети.
"По официальной информации, полученной от Управления МВД по Калужской области, в результате ДТП на 86-м км трассы М3 погибло трое граждан Беларуси 1973, 1976 и 1967 годов рождения. Шестеро граждан Республики Беларусь находятся в лечебных учреждениях Калужской и Московской областей, двое из них в реанимационных отделениях", — говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что предпринимаются меры по информированию родных погибших и пострадавших.
В качестве одной из версий причин ДТП, связанного со съездом около 04:30 мск в кювет микроавтобуса Citroen, рассматривается вероятность того, что водитель мог уснуть за рулем.
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