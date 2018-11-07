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Дети погибли в столкновении двух автобусов
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Дети погибли в столкновении двух автобусов 

News.ru + ещё 13 6 часов назад
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Дети стали жертвами ДТП, в котором столкнулись два автобуса. Крупная авария случилась около города Русапе на северо-востоке Зимбабве.
Среди погибших значатся 45 взрослых и двое детей. Об этом со ссылкой на полицию сообщает местная газета Herald Zimbabwe.
Судя по фотографиям с места происшествия, оба автобуса получили значительные повреждения, у одного из них практически полностью отсутствует лобовая часть.
Ранее News.ru сообщал, что крупное ДТП с участием сразу 26 автомобилей произошло на скоростном шоссе Ланьчжоу — Хайкоу в Китае. Жертвами массового ДТП в провинции Ланьчжоу стали 15 человек, 44 человека числятся пострадавшими, десять из них находились в критическом состоянии.
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