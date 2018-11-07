Дети погибли в столкновении двух автобусов

Дети стали жертвами ДТП, в котором столкнулись два автобуса. Крупная авария случилась около города Русапе на северо-востоке Зимбабве.

Среди погибших значатся 45 взрослых и двое детей. Об этом со ссылкой на полицию сообщает местная газета Herald Zimbabwe.

Судя по фотографиям с места происшествия, оба автобуса получили значительные повреждения, у одного из них практически полностью отсутствует лобовая часть.

Ранее News.ru сообщал, что крупное ДТП с участием сразу 26 автомобилей произошло на скоростном шоссе Ланьчжоу — Хайкоу в Китае. Жертвами массового ДТП в провинции Ланьчжоу стали 15 человек, 44 человека числятся пострадавшими, десять из них находились в критическом состоянии.