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Грузовик задавил ребёнка в Москве и скрылся
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Грузовик задавил ребёнка в Москве и скрылся 

Национальная Служба Новостей + ещё 10 6 часов назад
Фото: ТАСС
Грузовой автомобиль сбил насмерть ребенка на северо-западе Москвы и скрылся. Как сообщает Телеканал «360», трагедия произошла в районе Митино примерно в полседьмого вечера.
Как рассказали очевидцы, мальчик попал под колёса, когда перебегал дорогу, как только загорелся зелёный свет. Несовершеннолетний погибь на месте. Грузовик, предположительно — какой-то спецтранспорт.
Позже к месту происшествия подошел гражданин, который представился тренером погибшего. Мужчина рассказал, что подросток возвращался домой после тренировки по биатлону.
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