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Кортеж Мэй попал в аварию
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Кортеж премьеров Британии и Бельгии попал в аварию 

RT на русском + ещё 9 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Совместный кортеж премьеров Великобритании и Бельгии Терезы Мэй и Шарля Мишеля попал в аварию на бельгийской автостраде под Монсом (юго-запад страны), передаёт DH.be.
По информации издания, инцидент произошёл из-за внезапного торможения машин перед кортежем глав правительств. Двое мотоциклистов караула не успели среагировать и врезались в остановившуюся перед ними легковую машину.
Отмечается, что Мишель потребовал немедленно остановить кортеж и подошёл к полицейским узнать об их состоянии. Им оказали экстренную помощь на месте, после чего госпитализировали, однако их состояние не вызывает беспокойства, говорится в материале.
Как сообщается, Мишель и Мэй посетили утром в пятницу, 9 ноября, военное кладбище в Монсе в рамках памятных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны.
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