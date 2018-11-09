Кортеж Мэй попал в аварию

Кортеж премьеров Британии и Бельгии попал в аварию

Совместный кортеж премьеров Великобритании и Бельгии Терезы Мэй Шарля Мишеля попал в аварию на бельгийской автостраде под Монсом (юго-запад страны), передаёт DH.be.

По информации издания, инцидент произошёл из-за внезапного торможения машин перед кортежем глав правительств. Двое мотоциклистов караула не успели среагировать и врезались в остановившуюся перед ними легковую машину.

Отмечается, что Мишель потребовал немедленно остановить кортеж и подошёл к полицейским узнать об их состоянии. Им оказали экстренную помощь на месте, после чего госпитализировали, однако их состояние не вызывает беспокойства, говорится в материале.

Как сообщается, Мишель и Мэй посетили утром в пятницу, 9 ноября, военное кладбище в Монсе в рамках памятных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны.