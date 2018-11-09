Ещё
Три человека погибли в ДТП в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье в результате аварии погибли три человека 

Газета.Ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате ДТП на Московском малом кольце погибли три человека, в том числе ребенок, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону.
По имеющимся данным, авария произошла в городском округе Ликино-Дулево в Подмосковье.
"В результате столкновения автомобиля Hyundai и грузовика с полуприцепом в районе 2 км Московского малого кольца погибли ребенок и двое взрослых", — рассказали в пресс-службе.
Как отмечается, все трое погибших ехали в иномарке.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Красноярском крае погибли три человека.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: кортеж премьеров Бельгии и Британии попал в ДТП В Москве задержан сбивший насмерть ребенка водитель грузовика СМИ: в Мексике столкнулись 12 автомобилей, десятки пострадавших
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московские байкеры закрыли сезон «голым мотопробегом»
Как избежать штрафа за стоп-линию
Hyundai объявила название нового кроссовера
200 новых камер фиксации ПДД установят в Москве
Кортеж Мэй попал в аварию23
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение