Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

В результате ДТП на Московском малом кольце погибли три человека, в том числе ребенок, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону.
По имеющимся данным, авария произошла в городском округе Ликино-Дулево в Подмосковье.
"В результате столкновения автомобиля Hyundai и грузовика с полуприцепом в районе 2 км Московского малого кольца погибли ребенок и двое взрослых", — рассказали в пресс-службе.
Как отмечается, все трое погибших ехали в иномарке.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Красноярском крае погибли три человека.