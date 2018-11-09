Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате аварии погибли три человека

По имеющимся данным, авария произошла в городском округе Ликино-Дулево в Подмосковье.

"В результате столкновения автомобиля Hyundai и грузовика с полуприцепом в районе 2 км Московского малого кольца погибли ребенок и двое взрослых", — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, все трое погибших ехали в иномарке.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Красноярском крае погибли три человека.