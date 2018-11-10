В Греции рухнул автомобильный мост

В городе Кавала на севере Греции рухнул мост, когда по нему проезжали автокран и легковой автомобиль, никто не пострадал, сообщает общественное телевидение ERT.

Мост на выезде из Кавалы в Ксанти обрушился около 4 часов дня. В это время по нему проезжал восьмиколесный автокран массой 50 тонн и легковой автомобиль, сообщает телеканал. Водители не пострадали, машины получили повреждения.

Обрушился участок длиной 25 метров.

Технические службы муниципалитета подчеркивают, что эта часть моста не рассчитана на вес крана, который проезжал по нему.

Авария вызвала большие заторы, поскольку мост находится на одной из ключевых транспортных артерий Кавалы.