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Грузовик наехал на наряд ДПС в Дагестане
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Грузовик наехал на наряд ДПС в Дагестане 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В происшествии погиб полицейский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.
«Трагедия произошла в ночь на 10 ноября, примерно в 1:00. Сотрудник ДПС, находившийся при исполнении, погиб в результате наезда на автодороге Кочубей — Минводы», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, грузовая машина наехала на автоинспекторов, когда они оформляли ДТП. Причины случившегося пока неизвестны.
В июне сообщалось, что автомобиль с логотипом сервиса «Яндекс. Такси» выехал на тротуар в центре Москвы и сбил пешеходов. Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП. В результате пострадали восемь человек, одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
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