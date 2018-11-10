Грузовик наехал на наряд ДПС в Дагестане

В происшествии погиб полицейский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД

«Трагедия произошла в ночь на 10 ноября, примерно в 1:00. Сотрудник ДПС, находившийся при исполнении, погиб в результате наезда на автодороге Кочубей — Минводы», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, грузовая машина наехала на автоинспекторов, когда они оформляли ДТП. Причины случившегося пока неизвестны.

В июне сообщалось, что автомобиль с логотипом сервиса «Яндекс. Такси» выехал на тротуар в центре Москвы и сбил пешеходов. Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП. В результате пострадали восемь человек, одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.