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В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека
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В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека 

RT на русском + ещё 8 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Дагестане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате аварии погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МВД Дагестана.
«В Кизлярском районе автомобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. Погибли три человека», — заявили в МВД.
Кроме того, получил травмы водитель автобуса. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства столкновения.
В июле Inforeactor передавал, что в ДТП в Ленинградской области погиб один человек, ещё двое пострадали.
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