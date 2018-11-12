В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека

В Дагестане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате аварии погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МВД Дагестана. «В Кизлярском районе автомобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. Погибли три человека», — заявили в МВД. Кроме того, получил травмы водитель автобуса. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства столкновения. В июле Inforeactor передавал, что в ДТП в Ленинградской области погиб один человек, ещё двое пострадали.