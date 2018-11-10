В Грузии в ДТП пострадали сразу шесть граждан Армении

В Грузии в ДТП пострадали шесть граждан Армении

Шесть армянских граждан пострадали в ДТП в Грузии недалеко от города Ахалцихе, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС Армении.

"Десятого ноября в 23.15 (22.15 мск) от оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии поступила информация о ДТП близ города Ахалцихе (в 205 километрах от Тбилиси). Шестеро пострадавших — граждане Армении", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

В пресс-службе отметили, что сведения о состоянии здоровья пострадавших и месте их госпитализации уточняются.