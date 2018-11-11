Два человека погибли в ДТП на МКАД

Люди погибли в ДТП на МКАД

Два человека стали жертвами аварии, которая произошла на МКАД. В районе Щелковского шоссе произошло столкновение грузовика и фуры.

«На 100 км МКАД грузовик Scania столкнулся с автомобилем марки Man», — цитирует Агентство «Москва» собеседницу в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По её словам, в результате ДТП водитель и пассажир фуры скончались на месте инцидента. Отмечается, что ранее по указанному адресу случилась авария, участниками которой стали транспортное средство марки Man и легковушка. Столкнувшиеся ожидали приезда сотрудников полиции.