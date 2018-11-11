Ещё
Два человека погибли в ДТП на МКАД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люди погибли в ДТП на МКАД 

News.ru + ещё 13 5 часов назад
Фото: АГН «Москва»
Два человека стали жертвами аварии, которая произошла на МКАД. В районе Щелковского шоссе произошло столкновение грузовика и фуры.
«На 100 км МКАД грузовик Scania столкнулся с автомобилем марки Man», — цитирует Агентство «Москва» собеседницу в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
По её словам, в результате ДТП водитель и пассажир фуры скончались на месте инцидента. Отмечается, что ранее по указанному адресу случилась авария, участниками которой стали транспортное средство марки Man и легковушка. Столкнувшиеся ожидали приезда сотрудников полиции.
Ранее News.ru рассказывал о том, что российское правительство готовится к запуску эксперимента по обмену данными о ДТП в электронном виде. Автолюбители смогут передавать страховщикам информацию об аварии посредством приложения «Помощник ОСАГО».
News.ru: последние новости
Инспектора ДПС в Дагестане задавил грузовик Автомобильный мост обрушился в Греции Смертельное ДТП произошло в Мексике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД объяснило отказ от «Шипов»6
Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»99
Lada Largus осталась в ТОП-10 российских бестселлеров
В единой системе ГИБДД произошел сбой25
Названы самые популярные подержанные минивэны в РФ
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение