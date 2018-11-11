Ещё
В Серпухове автобус столкнулся с «легковушкой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Серпухове автобус столкнулся с «легковушкой», пять человек пострадало 

Вести Подмосковья + ещё 1 1 час назад
Фото: открытые источники
В Серпухове на пересечении Борисовского шоссе и улице Ворошилово произошло столкновение пассажирского автобуса и легковушкой». Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел 11 ноября в районе восьми утра. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек. Медицинская помощь оказана им на месте, в госпитализация пострадавшие не нуждались.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщил собеседник издания "Вести Подмосковья".
Вести Подмосковья: последние новости
В ДТП под Волоколамском погиб 3-летний ребенок В результате ДТП в Раменском районе погибли два человека В Подольске 16-летний подросток на мопеде сбил пешехода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД объяснило отказ от «Шипов»6
Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»99
Lada Largus осталась в ТОП-10 российских бестселлеров
Два человека погибли в ДТП на МКАД
Названы самые популярные подержанные минивэны в РФ
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение