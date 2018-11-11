В Серпухове автобус столкнулся с «легковушкой», пять человек пострадало

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В Серпухове на пересечении Борисовского шоссе и улице Ворошилово произошло столкновение пассажирского автобуса и легковушкой». Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел 11 ноября в районе восьми утра. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек. Медицинская помощь оказана им на месте, в госпитализация пострадавшие не нуждались. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщил собеседник издания "Вести Подмосковья".