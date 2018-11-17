В Москве произошла масштабная авария

На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей

В результате столкновения шести автомобилей на юго-востоке Москвы один человек получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

«В районе д. 24 по ул. Верхние Поля произошло ДТП с участием шести автомобилей. В результате происшествия один человек получил травмы», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Иркутской области в ДТП с автобусом пострадали девять школьников.

Также URA.RU передавало, что в ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек, в том числе двое детей.