Ещё
Депутат Рады попал в ДТП с грузовиком
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Украине возбудили дело после ДТП с участием депутата Рады 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля депутата Верховной рады Украины Сергея Лещенко.
Об этом информирует УНН со ссылкой на киевскую полицию.
«Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины», — заявили в полиции.
9 ноября Лещенко сообщил, что в его автомобиль, стоявший на обочине трассы, врезался грузовик.
В результате произошедшего пострадала помощница депутата.
RT на русском: последние новости
В Москве грузовик насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП Кортеж премьеров Британии и Бельгии попал в аварию В Румынии автомобиль совершил наезд на группу пешеходов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Chevrolet Captiva переродилась в Колумбии
МВД объяснило отказ от «Шипов»6
Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»99
Водителей лишают прав из-за болтов13
В единой системе ГИБДД произошел сбой25
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение