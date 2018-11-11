Депутат Рады попал в ДТП с грузовиком

На Украине возбудили дело после ДТП с участием депутата Рады

Сергея Лещенко. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля депутата Верховной рады Украины

Об этом информирует УНН со ссылкой на киевскую полицию.

«Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины», — заявили в полиции.

9 ноября Лещенко сообщил, что в его автомобиль, стоявший на обочине трассы, врезался грузовик.

В результате произошедшего пострадала помощница депутата.