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Автобус с юношеской футбольной командой упал в пропасть
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СМИ: в Перу автобус с юношеской футбольной командой упал в пропасть 

ТАСС + ещё 8 6 часов назад
Фото: Reuters
По меньшей мере семь членов юношеской футбольной команды погибли в Перу в результате автокатастрофы, которая произошла в 11 ноября в северном регионе Амасонас. Автобус, в котором ехали спортсмены в возрасте 13-14 лет, по неустановленной пока причине сорвался с автострады в пропасть, сообщило агентство EFE.
В результате ДТП 11 футболистов, которые направлялись на матч в город Чачапояс, получили ранения и травмы и были доставлены в госпиталь. Большинство из них выписаны после оказания медицинской помощи, однако двое до сих пор находятся в больнице. В ближайшее время они будут переправлены в одну из клиник в столице Перу Лиме.
Большинство серьезных ДТП в Перу происходят из-за нарушений, которые допускают водители. Причинами автокатастроф также часто становится неудовлетворительное состояние дорог и автотранспорта.
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