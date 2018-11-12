Ещё
Известный блогер попал в ДТП в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер Сардаров попал в ДТП в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Автор YouTube-канала «Дневник хача» Амиран Сардаров рассказал в Instagram о невнимательной автолюбительнице, въехавшей в его машину.
По словам блогера, женщина отвлеклась на телефон и врезалась в его авто с такой силой, что он «аж подпрыгнул».
instagram Амирана Сардарова
«Смотрите, что бывает, когда отвлекаешься на Instagram», — сказал он.
Сардаров отметил, что пока не знает размер причиненного его машине ущерба. Он опубликовал видео, на котором показал отлетевшую выхлопную трубу, поврежденный бампер и осколки фар.
Подписчики блогера отметили, что сумма ущерба может составить от 350 до 700 тысяч рублей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Россияне научились экономить на штрафах25
Штрафовать за летние шины зимой пока не будут
УАЗ: как перестать бояться и полюбить плохие дороги1
Новую BMW X6 M тестируют в Нюрбургринге
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение