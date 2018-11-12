Известный блогер попал в ДТП в Москве

Блогер Сардаров попал в ДТП в Москве

Автор YouTube-канала «Дневник хача» Амиран Сардаров рассказал в Instagram о невнимательной автолюбительнице, въехавшей в его машину.

По словам блогера, женщина отвлеклась на телефон и врезалась в его авто с такой силой, что он «аж подпрыгнул».

instagram Амирана Сардарова

«Смотрите, что бывает, когда отвлекаешься на Instagram», — сказал он.

Сардаров отметил, что пока не знает размер причиненного его машине ущерба. Он опубликовал видео, на котором показал отлетевшую выхлопную трубу, поврежденный бампер и осколки фар.

Подписчики блогера отметили, что сумма ущерба может составить от 350 до 700 тысяч рублей.