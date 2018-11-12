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Штрафной бардак в Москве: что будет с «заколдованной» камерой
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Штрафной бардак в Москве: что будет с «заколдованной» камерой 

Авторамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Представитель ЦОДД высказал свое мнение о работе комплекса, штрафующего водителей на улице Расковой.
Речь идет о камере, которая фиксирует неостановку перед знаком «Стоп» на съезде с ТТК на ул. Расковой. Причем автомобилисты настаивают, что «письма счастья» им приходят за нарушение, которого они не совершали, за что СМИ окрестили камеру «заколдованной».
Ранее в такой ситуации оказался читатель "Авторамблера" Тимофей Исаев, именно его случай вызвал общественный резонанс. Исаев уверяет, что остановился перед стоп-линией не менее чем на пять секунд, однако спустя неделю ему пришел штраф 500 рублей за то, что он якобы проехал перекресток без остановки.
После этого были высказаны разные предположения, почему комплекс фиксирует нарушение, которого не было. Так, в сюжете «Москвы-24» опрошенный эксперт предположил, что если автомобиль задерживается перед стоп-линией на продолжительное время (более 5 секунд), то камера «забывает» про него, а затем штрафует по новой. В соцсетях предлагали остановиться и «помахать рукой», чтобы камера наверняка заметила. В Центре организации дорожного движения же опровергли все слухи о том, что комплекс неисправен и уверили, что все водители были оштрафованы по закону.
На минувших выходных о ситуации высказался начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. Он поддержал позицию своего ведомства о том, что камера работает исправно, и предположил, что несогласные со штрафом водители, скорее всего, притормаживали перед стоп-линией, но не тормозили до полной остановки.
Вместе с тем он усомнился в том, что камера действительно нужна на этой улице. Евсин отмечает, что торможение до 0 км/ч — это «формализм», и, если водитель, подъезжая к перекрестку, видит, что помех нет, то и останавливаться незачем. Он выразил мнение, что знак «Стоп» — это «ужесточенный вариант знака „Уступи дорогу“, указывающий на необходимость крайне внимательно подойти к маневру». «То есть, по сути, этот знак — это указания человеку, а не инструкция для камеры, как штрафовать», — пояснил представитель ЦОДД.
Евсин пообещал настоять на отключении этого комплекса и «пересмотреть стратегию использования камер».
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