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В Ростовской области женщину сбили три машины подряд
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В Ростовской области женщину сбили три машины подряд 

ТК «Звезда» + ещё 4 5 часов назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В прошедшие выходные на 1042-м километре автотрассы М4 "Дон" женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, по очереди сбили три машины.
В минувшую субботу, 10 ноября на 1042-м километре автотрассы М4 «Дон» женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, по очереди сбили три машины.
«Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Infiniti, допустил наезд на женщину-пешехода, 1978 года рождения, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте», — сообщает ГУ МВД по Ростовской области.
После первого наезда женщину повторно сбил автомобиль ВАЗ-21214, а затем машина марки Iveco. Женщина погибла на месте.
Сейчас по факту происшествия проводят проверку и устанавливают обстоятельства дела.
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