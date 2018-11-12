Ещё
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мгновенное наказание за езду по «встречке» 

Авторамблер 4 часа назад
Уверены, что прочитав заголовок, вы автоматически представили эту ситуацию в российском антураже. Но нет! Удивительно, что произошедшее имело место в Европе, а конкретно — в Италии, где водители, оказывается, тоже любят поездить по встречной полосе.
На видео запечатлено, как две иномарки — сначала Mercedes, а затем Audi, — выезжают на встречку и обгоняют поток машин, который медленно продвигается по узкой улице. Вряд ли нарушители опасались неприятностей — в Европе редко встречаются патрульные на улице. Однако в этот раз все обернулось комичной ситуацией — вскоре водители появились снова, сдавая задом, а перед ними, с мигалками и сиреной, ехал целый отряд полиции!
Пользователи в комментариях заявили, что это одно из самых коротких и приятных видео, которые они видели за последнее время. Согласны.
Авторамблер: последние новости
Штрафной бардак в Москве: что будет с "заколдованной" камерой В России резко выросло количество побегов с места ДТП Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске: кадры очевидцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Ростовской области женщину сбили три машины подряд
Запахло зимой. Как выбрать незамерзайку2
Самый большой Hyundai: первое изображение
В Чехии погибли четверо украинцев
Ford повысил цены на автомобили1
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение