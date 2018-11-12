Мгновенное наказание за езду по «встречке»

Уверены, что прочитав заголовок, вы автоматически представили эту ситуацию в российском антураже. Но нет! Удивительно, что произошедшее имело место в Европе, а конкретно — в Италии, где водители, оказывается, тоже любят поездить по встречной полосе.

На видео запечатлено, как две иномарки — сначала Mercedes, а затем Audi , — выезжают на встречку и обгоняют поток машин, который медленно продвигается по узкой улице. Вряд ли нарушители опасались неприятностей — в Европе редко встречаются патрульные на улице. Однако в этот раз все обернулось комичной ситуацией — вскоре водители появились снова, сдавая задом, а перед ними, с мигалками и сиреной, ехал целый отряд полиции!

Пользователи в комментариях заявили, что это одно из самых коротких и приятных видео, которые они видели за последнее время. Согласны.