Посол Турции пострадала в крупном ДТП в Косово

Посол Турции в Косово Кивилчим Килич (Kivilcim Kilic) получила травмы в крупном ДТП близ косовской столицы Приштины, сообщил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи на своей странице в Facebook.

Авария по неустановленной причине произошла в пятницу вечером в районе деревни Мрамор на шоссе Приштина — Гниляне. В результате столкновения трех автомобилей три человека погибли, еще четыре, в том числе посол и несколько турецких дипломатов, получили травмы и были госпитализированы.

По данным косовских СМИ, все погибшие — местные граждане возраста 22, 65 и 88 лет. У посла диагностированы серьезные, но не опасные для жизни травмы — переломы ребер и травма грудной клетки.

В своем сообщении Тачи выразил соболезнования родственникам погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Албанские власти Косово провозгласили независимость от Сербии в феврале 2008 года. Турция была в числе первых стран, признавших косовский суверенитет. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.